La "verve" di Schlein paralizza gli ascolti, Cartabianca ferma al 6% di share

Ascolti TV ieri 6 giugno 2023: DiMartedì conquista 1.17 milioni di spettatori per il 7,1% di share

Rai1 conquista gli ascolti TV per la prima serata del martedì con Un Marito Sospetto, che ha appassionato 3.208.000 spettatori pari al 17.8% di share. Italia 1 al secondo posto con Pucci Show, che ha divertito 1.485.000 spettatori pari al 9.2% di share. Sul gradino più basso del podio Canale 5 con la replica di Sissi, che ha incollato al video 1.218.000 spettatori pari all’8.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 6 giugno 2023 per le altre reti: Un’estate all’isola d’Elba su Rai2 con 856.000 spettatori (4.7%), CartaBianca su Rai3 con 971.000 spettatori (6%), Don Camillo monsignore… ma non troppo su Rete 4 con un a.m. di 1.212.000 spettatori (7.4%), diMartedì su La7 con 1.172.000 spettatori (7.1%) e diMartedì Più con 368.000 spettatori (5.8%), Viaggi Pazzeschi su TV8 con 414.000 spettatori (2.2%), L’Immortale sul Nove con 362.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 6 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 vince negli ascolti TV ieri 6 giugno 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.261.000 spettatori con il 23% di share. Affari Tuoi arriva a 4.866.000 spettatori con il 24.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.168.000 spettatori (16%), NCIS su Italia 1 con 1.406.000 spettatori (7.2%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.079.000 spettatori (5.8%), Stasera Italia su Rete 4 con 788.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 769.000 spettatori (3.9%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.432.000 spettatori (7.3%).