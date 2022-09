Ascolti TV ieri 8 settembre 2022: anche gli italiani ricordano Elisabetta II

Ascolti TV ieri 8 settembre 2022: Del Debbio è primo tra i talk con 813mila spettatori per il 6,8% di share

Gli ascolti TV ieri sera sono stati dominati dalla commozione per la morte della regina Elisabetta II. Lo Speciale TG1 di Rai1, in onda dalle 20.39 alle 23.22, ha infatti conquistato 2.273.000 spettatori pari al 13.7% di share. Segue al secondo posto lo Speciale TG5 su Canale 5, in onda dalle 21.45 alle 22.52, che chiude con 1.763.000 spettatori pari al 10.7% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è medaglia di bronzo con un a.m. di 813.000 spettatori pari al 6.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 8 settembre 2022 per le altre reti: Tg2 Post su Rai2 con 528.000 spettatori (3.1%), FBI Most Wanted su Italia 1 con 1.225.000 spettatori (7.4%), La Grande Storia su Rai3 con 564.000 spettatori (3.6%), PiazzaPulita su La7 con 716.000 spettatori (6%), Lazio-Feyenoord di Europa League su TV8 con 888.000 spettatori (5,1%) e Pearl Harbor sul Nove con 400.000 spettatori (3.2%).

Ascolti TV ieri 8 settembre 2022 nell'access prime time

Negli ascolti TV ieri 8 settembre 2022 nell'access prime time il programma Paperissima Sprint su Canale 5 ottiene una media di 3.016.000 spettatori con uno share del 16.3%. Seguono sulle altre reti: NCIS New Orleans su Italia 1 con 959.000 spettatori (5.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.271.000 spettatori (6.8%) e Un Posto al Sole con 1.384.000 spettatori (7.4%), Controcorrente su Rete 4 con 719.000 spettatori (3.9%) nella prima parte e 766.000 spettatori (4.1%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.320.000 spettatori (7%).