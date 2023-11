Ascolti tv, il caso De Girolamo scritto da ChatGPT (IA)

Nel mondo del giornalismo televisivo italiano, un'onda di polemiche sta travolgendo il programma "Avanti Popolo" di Rai3, condotto dalla celebre Nunzia De Girolamo. Il motivo? Una recente intervista che ha sollevato molte domande e ha portato le Commissioni Pari Opportunità di Rai e Usigrai a dichiarare che "Avanti Popolo ignora i doveri del Servizio pubblico". La trasmissione è ora sotto il fuoco incrociato delle critiche, mettendo a rischio la sua esistenza.

Nella puntata incriminata, Nunzia De Girolamo ha ospitato Asia, una diciannovenne vittima di uno stupro di gruppo a Palermo. L'intervista è stata caratterizzata dalla dettagliata riproduzione dei momenti traumatici che la giovane ha vissuto, compresa la lettura di messaggi agghiaccianti inviati dagli stupratori. Ma ciò che ha scatenato l'indignazione è stata la mancanza di sensibilità e il presunto sensazionalismo nel modo in cui l'intervista è stata condotta. L'inizio della trasmissione ha incluso commenti che suggerivano che la vittima "vestiva in modo provocante" e "postava su TikTok video osè".

Le parole delle Commissioni Pari Opportunità di Rai e Usigrai sono state inequivocabili: "Anni di impegno in azienda su questi argomenti non possono essere messi in discussione da tanta superficialità e incompetenza". La trasmissione è stata criticata per ignorare i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo e per andare contro le policy di genere approvate dal consiglio di amministrazione della Rai. La nota ha anche richiamato la Carta di Venezia, che è il contratto giornalistico aziendale.

Questa non è la prima volta che "Avanti Popolo" si trova nel mirino delle polemiche. Dall'intervista al marito di De Girolamo, Francesco Boccia, all'apparizione di Fabrizio Corona, il programma ha fatto parlare di sé per le ragioni sbagliate. La sua quota di ascolto è scesa costantemente al di sotto del 3%, con la puntata più recente che ha segnato un deludente 2,7%. La trasmissione sembra ormai sul baratro.

In mezzo a questo turbinio di controversie, circolano voci di dimissioni all'interno del team di "Avanti Popolo". Emanuela Imparato, capoprogetto del programma, si è dimessa, alimentando ulteriori speculazioni sulla possibile chiusura anticipata del programma. Le voci sono così forti che De Girolamo stessa potrebbe decidere di farsi da parte volontariamente prima che l'azienda decida di chiudere il programma.

L'inefficacia del tentativo di aumentare gli ascolti, nonostante ospiti importanti e interviste esclusive, sta mettendo in crisi la trasmissione. Mentre le speculazioni sulla sua sostituzione sono in corso, l'unica certezza è che qualcosa dovrà cambiare presto per un programma costoso ma poco redditizio.

Inoltre, circolano anche nomi di possibili sostituti per De Girolamo, con Massimo Giletti tra i candidati più probabili. Tuttavia, al momento "Avanti Popolo" sembra sopravvivere nonostante tutto, con Nunzia De Girolamo ancora alla conduzione. La sua resistenza potrebbe essere messa ulteriormente alla prova in questo difficile momento.