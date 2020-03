Ascolti Tv: Il Coronavirus affonda le reti, Rai3 a picco, cresce solo Italia1

Effetto Covid-19: le prime serate dedicate al virus affondano le reti generaliste, con l'eccezione di Italia1 che punta sullo svago. Rai3 in crisi nera

Gli ascolti Tv e i dati Auditel delle prime serate nella settimana compresa tra il 15 e il 21 marzo 2020 vedono una perdita generale per quasi tutte le reti. Rai1 cala al 19.44% di share medio (complici anche gli speciali del Tg1 dedicati all'emergenza pandemia finiti sotto il 10% di share), Canale 5 al 15.29%, Rai2 al 6.59%, Rete4 al 5.16% e La7 al 5.57%.

Rai3, fanalino di coda, cola a picco affondando al 4.30% di share medio in prima serata, denotando ancora una volta la crisi della rete da quando al timone è arrivata Silvia Calandrelli.

Unico caso di crescita è quello di Italia 1 che arriva a toccare una media del 6.67% di share in prima serata, grazie anche agli exploit della saga di Harry Potter. Peculiare che l''unica rete a crescere sia quella che sta privilegiando lo svago agli approfondimenti sul Coronavirus, approfondimenti che - come abbiamo fatto notare - spesso sono più d'uno nella stessa fascia oraria (con il record di otto nell'orario compreso tra l'access prime time e la seconda serata), finendo per appesantire il telespettatore, sottoposto a un fuoco di fila di ansiogeni programmi dedicati alla pandemia, cui vanno ad aggiungersi i notiziari. Pietà.