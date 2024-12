Ascolti tv, Il Grande Fratello si riprende la vetta e manda a casa L'Amica geniale. Giletti batte Porro

Ascolti tv ieri 9 dicembre 2024: Lo stato delle cose cresce (5%) e sorpassa Quarta Repubblica (4,96%)

Il Grande Fratello si riprende la vetta degli ascolti tv con 2.382.000 spettatori (18.79%). Il ritorno al lunedì ha fatto bene al reality condotto da Alfonso Signorini, che la scorsa settimana aveva ottenuto 2.226.000 spettatori (17.5%). L'amica Geniale su Rai1 chiude la stagione con 3.054.000 spettatori (18.2%). Nella precedente puntata la fiction era calata a 3.125.000 spettatori (17.8%). Terzo posto per Attacco al potere Paris has fallen su Italia 1 con 1.147.000 spettatori (5.93%).

Lo stato delle cose su Rai3 sale a 838.000 spettatori (5%). La scorsa settimana Massimo Giletti aveva interessato 700.000 spettatori (4.2%). Quarta repubblica su Rete 4 con ospite ministro dell’Interno Matteo Piantedosi arriva a 724.000 spettatori (4.96%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva chiuso con 900.000 spettatori (6.1%) ma in studio la premier Giorgia Meloni.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 9 dicembre 2024 per le altre reti: l'ultima puntata di GialappaShow su TV8 con Elettra Lamborghini come co-conduttrice raggiunge 852.000 spettatori (4.9%). La scorsa settimana il programma comico aveva divertito 863.000 spettatori (4.9%). Raiduo con Ale & Franz su Rai2 con 858.000 spettatori (4.66%), La Torre di Babele - Benito, l'Italia in corpo su La7 con 855.000 spettatori (4.37%), Little Big Italy sul Nove con 601.000 spettatori (3.2%).