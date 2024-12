Ascolti tv, Le Iene giù e Report sale (con il caso della plastica bio). Che tempo fa? Fazio le canta a tutti sulle note di Sting

Ascolti tv ieri 8 dicembre 2024: Vincenzo Malinconico perde terreno e ora si fa sotto la fiction turca Tradimento

Rai1 vince negli ascolti tv dell'Immacolata con una nuova puntata della fiction Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2, che ha incollato al video 2.861.000 spettatori (16.6%). All'esordio aveva ottenuto 3.005.000 spettatori (17.1%). A seguire Tradimento su Canale 5 che si avvicina grazie a 2.353.000 spettatori (14.3%). La nuova fiction turca nella prima puntata aveva appassionato 2.357.000 spettatori (13.4%). Che Tempo Che Fa sul Nove con ospite Sting si mantiene stabile a 1.948.000 spettatori (10.1%). La scorsa settimana Fabio Fazio aveva raggiunto 2.037.000 spettatori (10.1%).

Report su Rai3 si conferma a 1.561.000 spettatori (8.5%). In questa puntata la trasmissione con l'inchiesta dal titolo “Niente è come sembra" ha ripercorso la vicenda di Bio-On, azienda italiana che prometteva di rivoluzionare il settore della plastica grazie a un batterio "mangia zucchero" e si è poi rivelata un vero e proprio "thriller industriale". Sul tema Affaritaliani.it ha intervistato in esclusiva il CEO di Bio-On, Marco Astorri. La scorsa domenica Sigfrido Ranucci aveva messo a segno 1.663.000 spettatori (8.6%).

Le Iene su Italia 1 calano a 1.200.000 spettatori (8.8%). La scorsa domenica la coppia Gentili-Angioni aveva interessato 1.360.000 spettatori (9.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 8 dicembre 2024 per le altre reti: 9-1-1 su Rai2 con 714.000 spettatori (3.6%), L’uomo della pioggia su La7 con 351.000 spettatori (2.1%), Zona Bianca su Rete 4 sale a 606.000 spettatori (4.4%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 594.000 spettatori (4%). Twilight su TV8 con 69.000 spettatori (1.6%).