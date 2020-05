Ascolti tv, L'allieva batte Barbara D'Urso e Fabio Fazio. Mentre Giletti...

Ascolti tv, L'allieva batte Barbara D'Urso e Fabio Fazio

L’Allieva 2 conquista la vittoria nel prime time degli ascolti tv di domenica 17 maggio. Rai1 domina la serata con 3.984.000 spettatori pari al 16.3% di share (la scorsa settimana la fiction con Alessandra Mastronardi aveva raccolto il 15,4% e 4,022 milioni).

Battuta la concorrenza con Non è la D’Urso che si prende la seconda posizione in volata su Che Tempo che Fa. Canale 5 conquista 2.252.000 spettatori pari al 12.6%, Rai2 convince 2.155.000 spettatori e l'8.3% (Che Tempo che Fa – Il Tavolo aveva convinto il 7.6% con 1.437.000 spettatori). Buoni i numeri anche di Massimo Giletti con La7 Non è l’Arena che segna il 7.1% con 1.420.000 spettatori (Non è L’Arena – Prima Pagina 1.592.000 – 6.5%).

Staccate le altre. Su Italia 1 2 Single a Nozze – Wedding Crashers porta a casa 1.206.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 Un Giorno in Pretura prende 1.165.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Troy è stato visto da 1.107.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Tv8 I Delitti del BarLume – La briscola in cinque è stato visto da 704.000 spettatori (2.8%) mentre sul Nove Little Big Italy arriva all’1.8% con 475.000 spettatori.

In access prime time Rai 1 e i Soliti Ignoti – Il Ritorno arriva al 19.4% con 4.966.000 spettatori. Canale 5 vede Paperissima Sprint a 3.577.000 spettatori con uno share del 14.2%. In day time Domenica In vince con il 17,7% e 3.045.000 spettatori nella prima parte e il 17.9% con 2.511.000 spettatori nella seconda.