Ascolti tv, l'intervista del Tg1 a Fiorello fa il botto: 4,6 mln di spettatori

Ascolti tv, 4,6 mln di spettatori per intervista a Fiorello

Sono stati 4 milioni 682mila (25,4% di share) gli spettatori che ieri, sabato 30 dicembre, hanno seguito lo Speciale Tg1 'Stasera parlo io: Rosario Fiorello', in cui lo showman e' stato intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. A seguire sulla rete ammiraglia il film 'Note d'Amore' che ha ottenuto il 14,5% pari a 2 milioni 223mila spettatori. Lo rende noto un comunicato di Viale Mazzini. Su Rai 2, bene la puntata di "Fbi", che ha segnato il 4,6% di share con 832 mila spettatori, seguita da "Fbi International" con il 5,4% con 945 mila spettatori.

Bene anche Rai 3 con "Sapiens-Un solo pianeta" al 5% di share e 810 mila spettatori. Da segnalare, nella notte di Rai 1, il "Premio Braille" che realizza il 7,1% di share con 561 mila spettatori e, nella seconda serata di Rai 2, "La Domenica sportiva" vista da 596 mila spettatori con il 5,2% di share. La rete ammiraglia conferma i solidi ascolti nel preserale e access prime time, prosegue la nota con "Reazione a catena", che tocca i 4 milioni 180 mila spettatori con il 25,8% di share, e "Affari tuoi" che totalizza il 23,2% di share pari a 4 milioni 229 mila spettatori. Nello stesso segmento, su Rai 3, "Blob" si attesta al 5,3% di share con 975 mila spettatori e a seguire "Il meglio di Generazione Bellezza" che ottiene il 3,5% pari a 653mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1, in evidenza: "Unomattina in famiglia", che segna complessivamente il 21,6% di share e 1 milione 142 mila spettatori; "Buongiorno benessere" al 19,3% di share con 1 milione 49mila spettatori; "Linea verde Bike" con il 15,2% di share e 1 milione 178 mila spettatori; "Linea verde Life" al 18,5% e 2 milione 110 mila spettatori; "Linea Bianca" all'12,1% con 1 milione 594 mila; "Passaggio a Nord Ovest" al 9,9% con 1 milione 141 mila; "A Sua Immagine", che realizza l'9,4% di share (989 mila) nella prima parte e l'9,4% (957 mila) nella seconda; "ItaliaSi'!" al 12,5% con 1 milione 441 mila spettatori nella prima parte e al 14,8% con 1 milione 908 mila spettatori nella seconda.

Su Rai 2, "Radio 2 Social Club" si attesta al 4,6% di share con 241 mila spettatori, "Cook 40" ottiene il 4,4% pari a 398mila spettatori, poi "Top Tutto quanto fa tendenza" con il 3% e 310mila spettatori e "Novantesimo Minuto" con il 3,5% e 476mila spettatori. Nel daytime di Rai 3 si segnalano "Presa Diretta" con il 6% di share e 662mila spettatori e il "Festival del Circo di Montecalro" con l'8% di share e 961mila spettatori. Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai piu' l'all news, relativa a sabato 30 dicembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro: Intera giornata 2:00 - 26:00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 372 mila spettatori; 27,2% TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 367 mila spettatori; 27,1% Prima serata 20:30 - 22:30 TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 5 milioni 692 mila spettatori; 31,5%

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 900 mila spettatori; 27,1%.

Sergio (ad Rai), ascolti incredibili per intervista TG1 a Fiorello

'Stasera Parlo Io' con l’intervista realizzata dal Direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci a Fiorello, ha fatto registrare uno share del 25,4 per cento con 4 milioni 682 mila telespettatori : “Un dato di ascolto incredibile – ha commentato l’Ad Roberto Sergio.- Un omaggio doveroso del Tg1 a Fiorello che nel 2023 con il suo Mattin Show è entrato nelle abitudini degli italiani, per un risveglio all’insegna dell’allegria, della leggerezza e dell’intrattenimento intelligente. Una bellissima pagina per il Servizio Pubblico che in questi giorni di festa ha continuato a far registrare ascolti importanti rivolgendosi a tutte le fasce di età, dimostrazione chiara che tentare la strada dell’innovazione unita all’inclusività alla fine risulta vincente. Grazie ai colleghi della Rai per il grande lavoro svolto e per quello che continueranno a fare, (questa sera l’Anno che Verrà con Amadeus in diretta da Crotone), a loro, alle loro famiglie e a tutti i telespettatori vanno i miei migliori auguri per un 2024 anno della radio, della televisione, del Servizio Pubblico”.