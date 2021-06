Ascolti tv, la nazionale italiana vince anche lo share

Ascolti tv Mediaset: in prima serata oltre 3,11 mln spettatori

Ieri, sabato 26 giugno 2021, le Reti Mediaset hanno registrato in prima serata, 3.119.000 spettatori totali (13.08% di share attiva); in seconda serata, 1.902.000 spettatori totali (14.75% di share attiva); nelle 24 ore, 2.105.000 spettatori totali (22.41% di share attiva). Il TG5 delle 20.00 informa 2.529.000 spettatori totali con il 15.66% di share commerciale. L'edizione delle ore 13.00 e' la piu' vista, con 2.791.000 spettatori totali e il 20.21% di share individui. Da segnalare in particolare, su Canale 5, "Paperissima Sprint" e' il programma non sportivo piu' visto dell'access prime-time con 1.458.000 spettatori totali e il 6.81% di share attiva. E in day-time: "Beautiful": 2.242.000 spettatori totali con il 15.16% di share individui; "Una vita": 1.376.000 spettatori totali con l'11.73% di share individui; l'ultimo appuntamento con "Verissimo - Le storie" registra 1.182.000 spettatori totali e una share individui dell'11.82%. Su Italia 1, in day-time, "Sport Mediaset" ottiene 1.077.000 spettatori con l'11.57% di share sul target 15-34 anni; su Retequattro, in access prime-time, "Stasera Italia Weekend" informa nella 1 parte, 718.000 spettatori totali e nella II parte, 469.000 spettatori totali. Sui canali tematici, su La5, in prima serata, il film per la TV della collection Rosamunde Pilcher "Quando meno te lo aspetti" ottiene 221.000 spettatori totali.



Ascolti tv Rai: per Europei Italia-Austria 13,27 mln spettatori

Ieri sera la prima serata di Rai1 ha registrato con il Campionato Europeo e la partita Italia-austria il 61,1% di share con 13 milioni 275 mila spettatori; su Rai2 il film Ossessione senza fine 2,3% share e 500 mila pettatori e su Rai3 White Oleander il 2.1% e 453 mila. Nel dettaglio, su Rai1 Italia-Austria il primo tempo 60.2% e 13 milioni 57 mila spettatori; il secondo tempo 60% di share e 13 milioni 263 mila spettatori; i tempi supplementari 13 milioni e 578 mila davanti alla tv. Per Notti Europee, poi, il 24% di share con 1 milione 688 mila spettatori. Su Rai2 per Dribbling Europei 2020, il 5.4% di share e 811 mila spettatori. In prima serata sui canali Rai si sono registrati 13 milioni e 323 mila telespettatori (share del 63,81%) e in seconda 7,184 milioni (58% share).