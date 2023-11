Ascolti tv, la Rai schiaccia Mediaset con l’imbarazzante replica di Montalbano

Ascolti tv, Montalbano domina la serata. La mossa per alzare lo share della Rai

Il piano è andato a buon fine. Ieri sera, mercoledì 8 novembre, la Rai ha mandato in onda “Salvo amato, Livia mia”, il primo degli ultimi due episodi della fiction “Il commissario Montalbano”. Neanche a dirlo, a distanza di quasi quattro anni (la prima visione fu nel febbraio 2020), il “boom” di ascolti ha bussato alle porte regalando il 18% di share per quasi 3 milioni di spettatori.

Mossa, questa, che ha permesso di dominare la serata e annientare la principale rivale, Canale 5, in onda invece con il film cult “Il diavolo veste Prada”, fermo a “soli” 1.818.000 spettatori con l’11,4% di share. Tirando le somme, però, non c’è molto di cui vantarsi. La televisione pubblica sta vivendo un momento così buio da dover mandare in onda delle repliche, in piena stagione, per sollevare un po’ gli ascolti.

Diversi programmi sono infatti verso lo stop a causa della scarsità di seguito. A simboleggiare il fenomeno è indubbiamente “Liberi Tutti”, condotto da Bianca Guaccero su Rai 2, il quale è stato chiuso dopo sole tre puntate proprio a causa del disastro in termini di share. Non solo. A rischiare (ma è molto probabile che si arrivi almeno al taglio del panettone) sono anche “Avanti Popolo” di Nunzia De Girolamo e “Il mercante in fiera” di Pino Insegno i quali, negli ultimi due appuntamenti, hanno rispettivamente archiviato l’1,8% e 1,9% di share (fonti Auditel).

Così, la Rai, si limita a vincere la serata riportando in onda un episodio che nella sua prima messa in onda registrò ascolti record pari al 39% di share per circa 9 milioni e mezzo di spettatori. Ma non è finita qui, perché settimana prossima (mercoledì 15 ottobre) manderà in onda invece il finale della serie con l’episodio “Il metodo Catalanotti”, il quale nel marzo 2021 collezionò oltre 9 milioni di telespettatori con il 38.4% di share. Chissà se “Mamma Rai” riuscirà a ripetere il successone di questa settimana (è una domanda retorica).