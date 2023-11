Ascolti tv, Viva Radio 2 va oltre il 20%. Fiorello senza rivali al mattino

Ascolti tv ieri 8 novembre 2023: Fiorello migliora i numeri già eccezionali dell'esordio

Viva Radio 2 è un clamoroso successo. La Rai può quindi dirsi in parte soddisfatti, considerando che altri programmi in orari molto più appetibili per il pubblico come Liberi Tutti! sono stati invece un flop da record. Fiorello non poteva iniziare meglio la nuova stagione con 1.055.000 spettatori per il 20.2% di share, molto meglio rispetto all'esordio dell'anno passato (683.000 spettatori con il 14.1% di share)

Ieri Fiorello non solo si conferma ma anche fa anche meglio negli ascolti tv con 1.113.000 spettatori per il 20.6% di share. Ospite principale della puntata è stata Paola Cortellesi, che sta registrando un grande successo al cinema con la sua prima opera da regista "C'è ancora domani".