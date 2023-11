Liberi Tutti! di Guaccero chiude. È Il primo dei tre flop della Rai a saltare

Liberi Tutti! ha chiuso dopo tre puntate per gli ascolti troppo bassi. Arriva la conferma dalla Rai

Ora è arrivata l'ufficialità, Liberi Tutti! ha chiuso anticipatamente per ascolti tv troppo bassi. Il programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero ogni lunedì sera insieme a Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia è saltato dopo appena tre puntate. La Rai, come conferma davidemaggio.it, ammette che il programma "non ha ottenuto i risultati attesi" anche "a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda". D'altronde Liberi Tutti! aveva una media di ascolti tv di appena il 2,76% di share e nell'ultima puntata di ieri ha chiuso con solo 442.000 spettatori per il 2,5% di share.

La Rai, si legge in una nota, ringrazia la casa di produzione di Liberi Tutti! (Direzione Intrattenimento Prime Time, in collaborazione con Triangle Production) "per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto" e i conduttori "Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia", oltre che il Centro di Produzione Tv di Napoli, dove è stato realizzato il programma.

Bianca Guaccero ha così ringraziato gli spettatori con un post su Instagram: "La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi… l’affetto che mi avete dimostrato, la voglia di lottare insieme, di capire, di andare avanti e avere fiducia… siete stati sempre voi. Ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo che io, ad oggi, considero un grande regalo. Nella vita non sempre si può trionfare...".