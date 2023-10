Ascolti tv, flop Liberi Tutti. Guaccero si sfoga: "Ci stiamo confrontando..."

Ascolti tv, Liberi Tutti fa flop. Bianca Guaccero si sfoga sui social

Bianca Guaccero si sfoga sui social dopo il flop di "Liberi Tutti!". Il programma di Rai 2, fresco di debutto, non è riuscito a convincere il pubblico incollando al televisore "solo" 550 mila spettatori per il 3,1% di share (ne abbiamo scritto qui). Un risultato non all'altezza delle aspettative, pur considerando la serata difficile in termini di "competitor" che ha visto la trasmissione sfidare colossi come "I bastardi di Pizzofalcone", "Presa Diretta", "Quarta Repubblica" e "Il Grande Fratello".

E a commentare lo share del nuovo programma è proprio la stessa conduttrice che, sfogandosi in un post su Instagram, scrive: "Io credo che ognuno di noi, ci metta sempre l’anima quando crede. Ciò che io spero di trasferirvi, in ogni cosa che faccio, è tutto l’amore che ci metto, e ad oggi, in primis succede perché ho incontrato un gruppo di persone davvero speciali… Ci stiamo confrontando con grande onestà, e ci stiamo impegnando a tirar fuori il meglio da noi stessi e dal programma".

"Sento che ci sia tanto amore nelle fondamenta di questa casa", scrive ancora, "così come sento che i vostri consigli siano uno strumento molto importante. Per questo ci tengo a dirvi grazie, anche se sono ripetitiva, ma, mai come in questa circostanza, ci state dimostrando che la critica, quando è costruttiva, quando è affettiva, quando non è figlia di un livore insensato, diventa un propulsore per migliorarsi, prepotentemente formativo".

In poco tempo, gli oltre 700 mila follower della conduttrice hanno mostrato grande affetto con numerosi messaggi. "Bianca sei bravissima. Non preoccuparti, la tua conduzione va benissimo!", scrive un utente. "Sono sicuro che con il tempo riuscirai ad alzarti!", si legge ancora. Ma c'è anche chi dà la colpa ai palinsesti: "Dovreste spostarvi al martedì... il lunedì è un giorno suicida per un programma in partenza". Staremo a vedere Bianca Guaccero riuscirà a sollevare lo share nel prossimo appuntamento. Non resta che rimanere sintonizzati.