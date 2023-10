Ascolti tv, Pomeriggio 5 è bloccato. Merlino non trova la chiave per risalire

Ascolti tv ieri 25 ottobre 2023: in risalita invece La Vita in Diretta con 2.1 milioni di spettatori per il 21,1% di share

La situazione per Pomeriggio Cinque sembra essersi ormai cristallizzata. Myrta Merlino pare aver trovato la sua dimensione, anche se forse non quella che speravano sia lei sia Mediaset. Ieri il programma di Canale 5 è arrivato a 1.373.000 spettatori (16.6%) nella prima parte e 1.231.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.124.000 e il 10.2%). Il martedì invece Pomeriggio Cinque segnava 1.542.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e a 1.357.000 spettatori (13%) nella seconda parte (Saluti: 1.355.000 – 11.5%).

In realtà anche il suo diretto concorrente, la Vita in Diretta, non ha vissuto un momento particolarmente positivo negli ultimi tempi, pur mantenendo il primato su Pomeriggio Cinque. Il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano comunque ieri ottiene 1.492.000 spettatori (18.3%) nella presentazione e 2.105.000 spettatori (21.1%) nel programma. Il giorno prima aveva registrato 1.714.000 spettatori (18.7%) nella presentazione e 2.068.000 spettatori (19%) nel programma.