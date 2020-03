Ascolti Tv, tutti scappano da Milano. Sky Tg24 e la Ds trasmesse da Roma

Coronavirus, le tv scappano da Milano. Sky Tg24 e la Ds trasmesse da Roma

Il Coronavirus stravolge anche i palinsesti tv e non solo, cambia anche le sedi. E' pronta la fuga da Milano per alcuni programmi di punta. La Domenica Sporiva ad esempio ha deciso di cambiare le proprie abitudini, per la prima volta da 67 anni, infatti, il programma è andato in onda da Roma e non dalla sede di Corso Sempione a Milano come al solito. La stessa valutazione la sta facendo Sky, che sta testando la possibilità di trasmettere Sky Tg 24 dalla Capitale, anche se per il momento si tratta solo di un test che durerà per una settimana nella fascia del mattino, dalle 6 alle 11.30, alleggerendo la pressione su Milano.

Anche Mediaset è stata costretta a stravolgere il suo palinsesto. Con Le Iene e Quarta Repubblica in quarantena, a causa delle positività di una persona della produzione per il talk di Italia 1 e del conduttore Nicola Porro per il programma di Rete 4, arrivano anche altri cambi. Si punterà sull'hardnews, con meno spazio ai programmi di intrattenimento. Verranno quindi sospesi per due settimane: CR4 condotto da Chiambretti, Domenica Live di Barbara D'Urso e Verissimo in programma il sabato pomeriggio e condotto da Silvia Toffanin.