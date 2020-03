Ascolti Tv: Lorella Cuccarini compie 35 anni di carriera... e di successi

Trentacinque anni fa, nel lontano 1985, su Rai1 approdava la sesta edizione di Fantastico. Presentato da Pippo Baudo, lo show del sabato sera dagli ascolti stellari vedeva quell'anno il debutto di una nuova showgirl. Con Heather Parisi ferma ai box in attesa di presentare Serata D'Onore l'anno successivo, ecco che sul piccolo schermo degli italiani compariva colei che di lì a poco sarebbe stata considerata "la più amata dagli italiani".

Parliamo ovviamente di Lorella Cuccarini, alla quale bastarono pochi passi di danza, un sorriso spontaneo e una certa riservata timidezza per diventare dalla sera alla mattina una stella di prima grandezza, nonché uno dei pilastri della Storia della televisione italiana.

In 35 anni di carriera, Lorella è poi passata con successo e nonchalance dalla Rai a Mediaset (o Fininvest fino a qualche tempo fa) e viceversa, spaziando in ogni possibile campo del mondo dello spettacolo. Showgirl, attrice di fiction, performer teatrale, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, presentatrice del Festival di Sanremo (nonché interprete in gara), addirittura definita "genio" dalla star internazionale Beyoncé (che le ha "rubato" finanche una coreografia). Oggi la bionda artista romana, moglie fedele e devota mamma di quattro figli, è alle redini della Vita in Diretta, sempre su quella Rai1 madrina del suo debutto, chiamata a tenere compagnia agli italiani nel momento più buio della Storia recente del Paese, con lo stesso sorriso e la stessa riservata timidezza di sempre, prendendo per mano i telespettatori ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Un impegno non facile, che la Cuccarini svolge con diligenza e abnegazione, e che - stando ai commenti entusiastici dei suoi tanti follower sui social - è apprezzato oggi come 35 anni fa.