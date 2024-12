Ascolti tv, Porro (con Meloni) stende Giletti. Grande Fratello argina L'Amica Geniale (meglio de La Talpa). Top e Flop

Ascolti tv ieri 2 dicembre 2024: L'Amica Geniale vince su Rai1, ma Grande Fratello fa meglio de La Talpa

L'amica geniale nonostante cali rispetto alla puntata precedente si conferma il programma più visto del lunedì in prima serata con 3.125.000 spettatori (17.8%). La scorsa settimana la fiction di Rai1 aveva raggiunto 3.403.000 spettatori (20.1%). A seguire il Grande Fratello, che torna il lunedì Canale 5 e segna 2.226.000 spettatori (17.5%). Nella puntata precedente (d martedì sera aveva raccolto 1.825.000 spettatori e il 13.9%).

Una settimana fa, su Canale 5 aveva chiuso i battenti (con due settimane di anticipo) La Talpa di Diletta Leotta, con dati Auditel inferiori a quella del Gf di eri: 1.572.000 spettatori e 10.6%).

Ascolti tv, Quarta repubblica di Porro con Giorgia Meloni mette ko Giletti su Rai3

Quarta repubblica su Rete 4 con l'intervista alla premier Giorgia Meloni sale a 900.000 spettatori (6.1%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva chiuso con 776.000 spettatori (5.48%). Lo stato delle cose su Rai3 scende a 700.000 spettatori (4.2%). La scorsa settimana Massimo Giletti aveva interessato 721.000 spettatori (4.5%).

Ascolti tv, GialappaShow (quasi) al 5% su TV8

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 dicembre 2024 per le altre reti: Raiduo con Ale & Franz su Rai2 con 784.000 spettatori (4.2%), Attacco al potere Paris has fallen su Italia 1 con 1.196.000 spettatori (6.2%), La Torre di Babele - Benito, l'Italia in corpo su La7 con 818.000 spettatori (4.6%), Gialappa Show su TV8 con 863.000 spettatori (4.9%), Little Big Italy sul Nove con 536.000 spettatori (2.8%).