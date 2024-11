Ascolti tv, De Martino record con Affari Tuoi. Amadeus, Vespa, Gruber e Del Debbio... Ecco i promossi e bocciati

Ascolti tv ieri 25 novembre 2024: Affari Tuoi supera il 27% di share

Stefano De Martino non si ferma più. Affari Tuoi su Rai1 mette a segno un nuovo record con 5.856.000 spettatori (27.14%) e con un effetto a catena mette in difficoltà tutte le altre reti. Chissà chi è, che stando a quanto ammesso dallo stesso Amadeus si avvicina alla chiusura anticipata, scende a 450.000 spettatori (2.1%) nella prima parte e 576.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte di durata maggiore. Il sabato (senza la concorrenza di De Martino) il game show del Nove aveva registrato un picco di 744.000 spettatori (4.1%).

Cala anche Striscia la Notizia a 3.170.000 spettatori (14.67%). Nella precedente puntata il tg satirico, che in diverse occasioni ha attaccato Affari Tuoi per alcune strane coincidenze in merito alla selezione dei pacchi, aveva ottenuto 2.964.000 spettatori (16.4%).

Cinque Minuti con ospite il leader del M5S Giuseppe Conte sale a 4.829.000 spettatori (22.98%). Nella precedente puntata Bruno Vespa aveva interessato 4.464.000 spettatori (22.8%). 4 di Sera scende a 995.000 spettatori (4.71%) nella prima parte e 904.000 spettatori (4.14%) nella seconda parte. Il venerdì Paolo Del Debbio, che ha chiarito la questione della presunta bestemmia pronunciata in diretta tv, aveva raggiunto 983.000 spettatori (5%) nella prima parte e 912.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Otto e Mezzo su La7 raccoglie 1.836.000 spettatori (8.46%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 25 novembre 2024 per l'access prime time delle altre reti: TG2 Post con 560.000 spettatori (2.57%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.276.000 spettatori con il 6.13%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.211.000 spettatori (5.74%) e Un Posto al Sole con 1.485.000 spettatori (6.83%).