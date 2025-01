Ascolti tv, Mediaset perde la sfida della prima serata dell'anno. Flop per Belen all'esordio su Real Time

Ascolti tv ieri 1 gennaio 2025: Rai1 inizia il nuovo anno davanti a Canale 5

Rai1 nel primo giorno del 2025 ottiene il primo posto negli ascolti tv con Togo - Una grande amicizia, che ha appassionato 2.676.000 spettatori pari al 16.1% di share. Secondo posto per Canale 5 con Il primo Natale. Il film di Ficarra e Picone ha divertito 2.231.000 telespettatori per il 14,31% di share. Segue Forrest Gump su Italia 1 con 1.120.000 telespettatori per il 7,55% di share.

Nel pomeriggio verranno rilasciati i dati della total audience. Auditel dal 30 dicembre 2024 utilizza un nuovo sistema di rilevamento degli ascolti tv che conteggia anche gli accessi da smartphone, tablet e PC.

Belen Rodriguez esordisce su Real Time con la seconda stagione di Amore alla Prova - La crisi del settimo anno. La showgirl raggiunge 323.000 spettatori (1.9%) e sostanzialmente conferma i numeri di Giulia De Lellis, che nel 2023 aveva esordito con 374.000 spettatori (1.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 gennaio 2025 per le altre reti: Delitti in Paradiso - Un Natale nel mirino su Rai2 con 1.155.000 telespettatori (6,93%), il concerto Viva Puccini su Rai3 con 750.000 spettatori (5,01%), Nemico pubblico su Rete 4 con 872.000 telespettatori (5,56%), Adaline - L'eterna giovinezza su La7 con 799.000 telespettatori (4,63%), Frankenstein junior su TV8 con 540.000 spettatori (3.3%), La Corrida 2025 - Remix sul Nove con 605.000 spettatori (4.2%).