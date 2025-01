Ascolti tv Rai-Mediaset: programmi top e flop 2024 e quelli su cui si scommette di più per il 2025

Ascolti tv Rai-Mediaset: i top e flop del 2024 e i programmi da non perdere che arriveranno nel 2025

Anche la tv si prende una piccola pausa per le feste e per le reti televisive con l'approssimarsi del nuovo anno è arrivato il momento di fare un bilancio di quello appena trascorso. Non solo, va considerato che dal 30 dicembre 2024 è entrato in vigore il nuovo sistema di rilevamento Auditel che conteggia anche gli accessi da altri dispositivi oltre al classico schermo tv come smartphone, tablet e PC.

Ascolti tv Rai-Mediaset: top e flop del 2024

Non si può dire che per la Rai sia stato un anno particolarmente ricco di successi. Sono infatti diversi i programmi che hanno chiuso anticipatamente a partire da Il mercante in fiera di Pino Insegno, che non ha mai superato il 3% di share, il talk L'Altra Italia condotto dall'ex Iena Antonino Monteleone ma soprattutto Se mi lasci non vale con Corrado Barbareschi, da molti considerato un tentativo maldestro di copiare Temptation Island.

La lista è comunque piuttosto lunga e comprende anche: A casa di Maria Latella, Che c’è di nuovo (Ilaria d’Amico), Avanti Popolo (Nunzia Di Girolamo), Liberi tutti (Bianca Guaccero), Forte e Chiara (Chiara Francini) e Questioni di Stile (Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore).

Tra i flop finisce anche Noos - L'avventura della conoscenza. Il programma di Alberto Angela può lamentarsi però un errore di scelta nella programmazione data la spietata concorrenza di Temptation Island.

Incredibile invece il successo di Affari Tuoi. Stefano De Martino ha surclassato i numeri di Amadeus e domina stabilmente l'access prime time con oltre 5 milioni di spettatori di media. Amadeus trasferitosi sul Nove con Chissà chi è non può assolutamente reggere il confronto. Tra i top non si possono poi non citare Report, che con le sue inchieste incolla milioni di spettatori allo schermo e mette spesso in difficoltà Che Tempo che Fa sul Nove, e altre certezze per viale Mazzini come La vita in Diretta, Ballando con le stelle e Cinque Minuti di Bruno Vespa, che in seconda serata viaggia abbondantemente oltre il 20% di share. Benissimo Belve con Francesca Fagnani, che nell'ultima puntata ha superato il 12% di share.

Anche Mediaset ha avuto le sue battute d'arresto come nel caso de La Talpa. La riedizione del reality del Biscione condotta da Diletta Leotta ha infatti chiuso in anticipo. Di ciò comunque ha beneficiato il Grande Fratello. Di recente poi l'AD Pier Silvio Berlusconi ha parlato di un "momento faticoso" per Striscia la Notizia, che resta uno dei programmi più amati dagli italiani. Non mancano comunque i successi come This is Me, il programma crossover tra Amici e Verissimo condotto da Siliva Toffanin, e il già citato Temptaions Island.

Menzioni speciali tra i top per GiallappaShow, che su TV8 ha mantenuto il 5% di share di media, e per la Corrida di Amadeus sul Nove.

Ascolti tv, i programmi su cui puntare nel 2025

Tra gli eventi più attesi per il 2025 non si può assolutamente non citare Sanremo 2025. C'è infatti grande attesa di scoprire come sarà l'edizione condotta da Carlo Conti dopo 4 anni di Amadeus. In palinsesto (ma ancora senza una data definita) ci sono anche Il Buono, il Brutto e il Cattivo con Pino Insegno su Rai1, Ce lo Chiede l’Europa con Enrico Brignano su Rai2 e Festivallo con Nino Frassica in seconda serata sempre su Rai2.

Per quanto riguarda Mediaset, tornano Pio e Amedeo su Canale 5 con quattro serate in primavera, a cui ne seguiranno altre quattro nel 2026. Tra i nuovi programmi si balla con The Ultimate Entertainer e si ride Max working di Max Angioni. E' inoltre prevista una nuova stagione di Zelig e de Lo Show dei record. Torna poi in prima serata Chi vuol essere milionario - Il Torneo, con un nuovo formato che prevede la sfida tra i campioni.