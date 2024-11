Mediaset cambia tutto, raddoppio nei palinsesti in prima serata: sfida la fiction di Rai1 - La nuova serie tv cult

Canale 5 sfida Rai1, arriva Tradimento contro Vincenzo Malinconico Avvocato d'insuccesso

Cambio di palinsesti tv in seno a Canale 5 nella settimana tra l'1 e il 7 dicembre.

La domenica sera in prima serata arriva la nuova soap turca 'Tradimento' con protagonista Vahide Percin (che molti ricorderanno nel ruolo di Hunkar Yaman nelle serie campione degli ascolti tv, Terra amara) che prenderà il posto di un'altra produzione made in Turchia, de La rosa della vendetta, terminata la scorsa settimana.

Dunque, dopo la messa in onda domenica 24 novembre del film tv evento “Ennio Doris – C’è ancora domani", la scommessa Mediaset per il mese di dicembre sarà legata a Tradimento - che partirà attorno alle 21,30 dopo i titoli di cosa di Paperissima Sprint - e si tratta di una mossa per sfidare alla seconda stagione di Vincenzo Malinconico Avvocato d'insuccesso al via dal primo dicembre su Rai 1 con protagonista l’attore Massimiliano Gallo.

Mediaset raddoppia Endless Love e sposta Segreti di famiglia

Per una serie tv turca che si prende la prima serata, ce n'è una subisce un trasloco. “Segreti di famiglia” ha faticato sul fronte degli ascolti tv e verrà trasmessa solo in seconda serata (attorno alle 23,30), il giovedì, subito dopo “Endless Love" (che invece raddoppia in prima serata Martedì 3 e Giovedì 5 Dicembre e sono confermati gli appuntamenti in daytime alle 14.10 e il Sabato alle 14.45).

Sempre sul fronte della serie tv turche: Mediaset Infinity avanti con Love Reason Get Even in onda dal Lunedì al Venerdì

Rete 4, con Love Is In The Air alle 6.35 e Terra Amara alle 7.25 in onda con doppio episodio fino alle 9.45