Ascolti tv, Rai nel caos: l'ex Iena Monteleone è un flop. Chiuso il suo programma. Ma ora trema anche Giletti...

La Rai chiude L'Altra Italia con Antonino Monteleone e A casa di Maria Latella per ascolti tv troppo bassi. A rischio anche Lo stato delle cose di Massimo Giletti

Il nuovo corso della Rai sembra sempre più costellato di fallimenti che di successi. Dopo la debacle con Il mercante in fiera di Pino Insegno, è di oggi la notizia che Viale Mazzini chiuderà ben due programmi per ascolti tv a dir poco deludenti. Come riporta libero.it, si tratta di L'altra Italia su Rai2 e A casa di Maria Latella su Rai3.

L'ex iena Antonino Monteleone è sbarcato in Rai con il suo talk show L'Altra Italia ma il feeling con il pubblico della tv di Stato non è mai sbocciato. Dopo un debutto all'1,77% di share, il programma è andato avanti con una serie di risultati negativi e punte verso il basso anche sotto l'1% di share. Il Direttore degli Approfondimenti Rai, Paolo Corsini, che è stato accusato da Corrado Formigli di averlo insultato dandogli dell'infame, ha annunciato che giovedì "andrà in onda l’ultima puntata. Nelle prossime settimane avvieremo riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione più efficaci".

Per Maria Latella si trattava invece di un ritorno in Rai, anche se in seconda serata. La riproposizione di A casa di Maria Latella non è però mai decollato. Il programma ha registrato una media dell'1,9% di share e anche portato al pomeriggio non superò il 2,2%. Dopo solo un mese e mezzo di programmazione arriverà la chiusura.

Trema anche Massimo Giletti, che con il suo Lo stato delle cose in prima serata non sta avendo risultati propriamente esaltanti. Nell'ultima puntata il format di Rai3 ha chiuso con 480.000 spettatori (3%). La scorsa settimana comunque aveva interessato 719.000 spettatori (4.42%)