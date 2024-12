Ascolti tv, così This is me di Silvia Toffanin ha demolito tre volte Rai1 (e Pier Silvio festeggia la scommessa vinta)

Ascolti tv, This is me di Silvia Toffanin e Maria De Filippi ha demolito tre volte Rai1

La prima puntata di This is me, andata in onda mercoledì 20 novembre aveva visto il programma di Silvia Toffanin a quota 3.213.000 spettatori per il 22.24% di share. 'Noi e...' su Rai1 - serata di beneficenza per l'Unicef condotta da Mara Venier - si era fermato a 1.525.000 spettatori (9.69%)

La seconda puntata andata in onda mercoledì 27 novembre si era confermata al primo posto degli ascolti tv in prima serata con 2.928.000 spettatori per il 21.14% di share. Rai1 con il documentario Domenico Modugno, l'italiano che incantò il mondo, aveva raggiunto 1.873.000 spettatori pari al 10.51% di share.

E siamo alla terza puntata, il finale di This is me di mercoledì 4 dicembre 2024 che ha convinto 3.034.000 spettatori (21.8%) mentre Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 di Rai1 ha raccolto 1.648.000 telespettatori con il 9.3% (da La Corrida a Chi l'ha visto e il successo di Cazzullo, qui tutti i dati)

Pier Silvio ringrazia Maria De Filippi e Silvia Toffanin: "This Is Me concentrato di talento, amore per spettacolo e televisione"

Pier Silvio Berlusconi - dopo essere stato protagonista dell'ingresso in studio a sorpresa mercoledì 4 dicembre 2024 nello show This is me condotto da Silvia Toffanin e realizzato con Maria De Filippi - ha commentato le tre puntate andata in onda in prima serata su Canale 5.





«This Is Me è un concentrato di talento, amore per lo spettacolo e per la televisione. Grazie Maria e grazie a tutto il team di Fascino - le parole dell'amministratore delegato di Mediaset - Avete fatto ancora una volta un lavoro straordinario. Grazie a tutte le star che si sono esibite e agli artisti che si sono raccontati in quello stesso studio dove è iniziata la loro storia. Un grazie speciale a Silvia che ha condotto queste tre serate evento con il suo stile inconfondibile, unendo calore e professionalità»

