Diletta Leotta e la lezione de La Talpa. "Non si smette mai di imparare. Questa esperienza mi ha fatto crescere"

"Orgogliosa di aver condotto La Talpa su Canale 5 e di aver condiviso con voi, e con un cast di impavidi e strateghi, questa incredibile avventura" ha scritto Diletta Leotta sui social dopo l'ultima puntata de La Talpa.

La conduttrice - che prosegue la sua stagione sportiva su Dazn seguendo i big match di Serie A e la sua avventura radiofonica a 105 Take Away con Daniele Battaglia - racconta: "Non si smette mai di imparare: questa esperienza mi ha fatto crescere forse come nessun altra e me la ricorderò sempre come il primo appuntamento".

"Grazie a tutti" conclude Diletta Leotta, taggando Mediaset Infinity (La Talpa ha proposto speciali in streaming e tutte le puntate integrali si potranno ritrovare lì) e Freemantle (che ha prodotto lo show).

Ascolti tv, La Talpa di Diletta Leotta, com'è andata

Il reality ha chiuso con due settimane di anticipo (sono state accorpate su Canale 5 le ultime tre puntate) svelando La Talpa (Lucilla Agosti), il vincitore (Alessandro Egger) e chiudendo tra l'altro bene negli ascolti tv lunedì 25 novembre a 1.603.000 telespettatori e il 12,76% di share in crescendo sulla settimana precedente (lunedì 18 novembre, 1.572.000 spettatori e 10.6%) malgrado abbia dovuto sfidare la corazzata de L'Amica Geniale 4 su Rai1 (serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, con zoccolo duro di fans e che fa almeno il 20% di share) da quando era stata spostata al lunedì in prima serata: l'esordio della prima puntata martedì 5 novembre - fu interessante con 2.250.000 spettatori per il 14.04% di share (poi la settimana successiva con il trasloco a lunedì 11 novembre, il calo a 1.917.000 spettatori e il 12.5%).