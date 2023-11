Ascolti tv, Mercante in Fiera ancora flop. Ma Insegno si intasca 1 mln di euro

Pino Insegno, stipendio milionario per rimanere senza conduzione. E il Mercante in fiera non si schioda dal 2% di share

Il Mercante in Fiera non riesce proprio a emergere. Anche ieri, mercoledì 15 novembre, Pino Insegno non è riuscito a convincere il pubblico da casa ottenendo solo il 2,1% di share per 416 mila spettatori. Il suo programma viene infatti da una lunga scia negativa che gli avrebbe addirittura fatto perdere il posto per una futura conduzione.

Ma per il conduttore non c’è da disperarsi. Infatti, secondo fonti vicine alla trattativa avvenuta a viale Mazzini tra la Rai e il manager del conduttore, Insegno guadagnerà oltre un milione di euro in soli due anni pur rimanendo in panchina senza una conduzione.

Nel dettaglio, dopo la fine della stagione del “Mercante”, a gennaio era previsto che Pino Insegno andasse alla guida de L’Eredità, ma proprio gli ascolti risicati avrebbero fatto cambiare idea ai vertici aziendali.

Ma il manager di Insegno aveva annunciato di voler comunque ottenere un altro incarico di peso per il suo cliente, che a dire del manager non può finire in panchina. Per il momento, l’ipotesi più probabile sembra (per ora) potrebbe essere un programma su Radiorai tra gennaio e maggio, per poi tornare in televisione in estate alla conduzione di Reazione a catena.