Mediaset, i musulmani scrivono a Piersilvio: "Deriva islamofoba nelle tue tv"

Mediaset, la lettera di protesta dei musulmani contro le trasmissioni di Giordano e Del Debbio

Piersilvio Berlusconi ha ricevuto una lettera dell'Unione Comunità Islamiche d'Italia. Il messaggio fatto pervenire al patron di Mediaset è molto chiaro: "Deriva islamofoba". La lamentela riguarda alcune trasmissioni, in particolare di quelle su Rete 4. Che, sfruttando la guerra in Medio Oriente, "sono orientate a dare dell'Islam una percezione fortemente negativa". Discriminando così - riporta La Stampa - i 2 milioni e mezzo di musulmani che vivono in Italia. L’Ucoii chiede al figlio di Silvio Berlusconi di fare un passo in avanti "per evitare che islamofobia e antisemitismo dilaghino in tv". Mediaset non risponde con un comunicato ufficiale. Ma alcune fonti interne dell'azienda rigettano l’accusa: "I nostri programmi rispettano tutti i punti di vista".

La lettera dell’Ucoii non cita espressamente le trasmissioni. Ma le accusate sarebbero Fuori dal coro e Diritto e Rovescio. Mentre i conduttori sulla graticola sarebbero Paolo Del Debbio e Mario Giordano. E proprio Del Debbio risponde all’accusa: Quelli che dicono che si fomenta l’odio - dice Del Debbio a La Stampa - vadano a controllare cosa dicono certi Imam alla Barriera di Milano a Torino, o quello che ha detto l’Imam di Pisa o un Imam di Roma, o ancora quello che viene detto fuori da certe moschee sugli ebrei o sulla questione della donna. Io sono a posto con la coscienza ma ci sono Imam che sono ignoranti allo stato puro".