Ascolti tv, Zona Bianca non decolla mentre Gruber allunga su Palombelli

Ascolti tv ieri sera mercoledì 22 dicembre in prime time

La prima TV di 'Pinocchio' di Matteo Garrone, trasmessa ieri da Rai1, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva di mercoledì, con 3.147.000 spettatori e il 16.4% di share. Al secondo posto, 'Chi l'ha Visto?' su Rai3, con 1.987.000 spettatori e il 10.4% di share.

Terzo posto per 'Tutta Colpa di Freud' su Canale 5, con 1.543.000 spettatori e il 7.9% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Mare Fuori 2' su Rai2 (1.208.000 spettatori, share 6.1%), 'Now You See Me - I Maghi del Crimine' su Italia 1 (1.202.000 spettatori, share 5.8%), 'Zona Bianca' su Rete 4 (774.000 spettatori, share 4.9%), 'Speciale Eden - Un Pianeta da Salvare' su La7 (497.000 spettatori, share 2.8%), 'Guess My Age - XMas Edition' su Tv8 (282.000 spettatori, share 1.4%), 'Wild Teens - Contadini in Erba' sul Nove (234.000 spettatori, share 1.1%).

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.571.000 spettatori con il 19.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.518.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.094.000 spettatori con il 4.7%.

Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.242.000 spettatori (5.6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.696.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 936.000 individui all’ascolto (4.1%), nella prima parte, e 784.000 spettatori (3.3%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.595.000 spettatori (6.8%). Su Tv8 Quattro Ristoranti ha divertito 295.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove una replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 295.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Walker Texas Ranger segna 401.000 spettatori e l’1.8%.

Ascolti TV Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.891.000 spettatori pari al 15.2% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.047.000 spettatori con il 18.9%. Dopo il TG1 Economia (1.700.000 – 15.7%), Vita in Diretta ha raccolto 1.885.000 spettatori (16.6%), nella presentazione, e 2.269.000 spettatori (17.2%).

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.403.000 spettatori con il 17.3%. Una Vita ha convinto 2.375.000 spettatori con il 17.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.627.000 spettatori con il 22.1% (finale: 2.126.000 – 19.7%). Il daytime di Amici ha interessato 1.874.000 spettatori con il 17.3%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.777.000 spettatori con il 16.4%.

Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.559.000 spettatori pari al 13.9% di share. Pomeriggio Cinque News ha fatto compagnia a 1.455.000 spettatori con il 12.2%, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle 17.47, e 1.721.000 spettatori con il 12.7% (Saluti: 1.808.000 – 12.1%). Su Rai2 la prima parte di Quasi Detto Fatto ha ottenuto 353.000 spettatori con il 2.7%. A seguire Rai Parlamento Question Time ha raccolto 120.000 spettatori con l’1%. La seconda parte Quasi Detto Fatto ha raccolto 408.000 spettatori con il 3.7%.