Ascolti tv, Giletti (col dentista No Vax) batte Brindisi e Scanzi-Travaglio

Ascolti ieri sera mercoledì 8 dicembre prime time

Il film di Rai1 in prima tv, 'Remi', ha vinto gli ascolti della prima serata grazie a 3.137.000 telespettatori e al 15,1% di share. Seconda posizione per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha conquistato 2.036.000 telespettatori e il 10,4%, mentre Canale 5 con 'Tutta colpa di Freud' ha ottenuto 1.795.000 telespettatori e il 9,3% di share.

Appena fuori dal podio La7 con 'Non è l'Arena' che ha interessato 1.091.000 telespettatori con il 6,6% di share, mentre su Rai2 'Mare Fuori' è stato visto da 1.313.000 telespettatori pari al 6,2%, seguito da Italia 1 con 'Guardiani della galassia Vol. 2' che ha totalizzato 1.018.000 telespettatori e il 5,2% di share.

Su Retequattro 'Zona Bianca' ha registrato 582.000 telespettatori e il 3,5% di share e Tv8 con 'X Factor' ne ha conquistati 432.000 con il 2,2%. Chiude la classifica del prime time Nove con 'Accordi & Disaccordi' visto da 305.000 telespettatori pari all'1,4%.

Ascolti tv access prime time mercoledì sera

Nell'access prime time vince Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' che ha ottenuto 4.752.000 telespettatori con il 19,7% contro i 3.338.000 e il 13,9% di 'Striscia la notizia' su Canale 5. Anche nel preserale domina la rete ammiraglia Rai con 'L'Eredità' seguita da 4.412.000 telespettatori pari al 20,9%. Su Canale 5 'Caduta libera!' ha avuto un seguito di 3.514.000 telespettatori con il 16,9% di share.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 928.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.249.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.423.000 spettatori (6%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.728.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 896.000 individui all’ascolto (3.8%), nella prima parte, e 866.000 spettatori (3.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.553.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 332.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove una nuova puntata di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 418.000 spettatori con l’1.7%.

Ascolti tv daytime pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 2.450.000 spettatori pari al 15.7% della platea. La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.247.000 spettatori con il 15.4%. Dopo il TG1 Economia (1.931.000 – 12.9%), Vita in Diretta ha raccolto 2.179.000 spettatori (14.4%), nella presentazione, e 2.455.000 spettatori (14.8%).

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.363.000 spettatori con il 14.1%. Una Vita ha convinto 2.166.000 spettatori con il 13.3% di share. A seguire Operations Christmas ha ottenuto 1.620.000 spettatori con il 10.8%. La breve striscia di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.580.000 spettatori con il 10.6%. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di 1.623.000 spettatori pari al 10.7% di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.632.000 spettatori con il 10.4%, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.47, e 1.942.000 spettatori con l’11.5% nella seconda parte (Saluti: 1.777.000 – 10%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 717.000 spettatori con il 4.5%. Detto Fatto ha ottenuto 638.000 spettatori con il 4.3%. Una Parola di Troppo ha interessato 535.000 spettatori con il 3.3%.