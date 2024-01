Ascolti Tv, Monica Setta fa il record su Rai 2 con "Storie di donne al bivio"

Monica Setta, record con Donne al bivio su Rai 2

Record stagionale ieri per "Storie di donne al bivio" di Monica Setta, eccezionalmente in onda nel pomeriggio di Rai 2. Il programma della giornalista nella puntata speciale in occasione dell'Epifania ha triplicato il traino e ha chiuso al 5,1 per cento con quasi 600mila teste, programma più visto della rete. E come controprova del risultato eccezionale c'è che, dopo la Setta, Rai 2 torna al livello del programma precedente. Ospiti di "Storie di donne al bivio" erano Nancy Brilli, Samantha De Grenet ed Emanuela Folliero. "Storie di donne al bivio" torna mercoledì 10 nella collocazione naturale cioè in seconda serata su Rai 2 con Roberta Capua e Flora Canto.