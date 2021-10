Ascolti tv, Non è l'Arena di Massimo Giletti batte Zona Bianca

Ascolti tv di mercoledì 20 ottobre

Ascolti tv ieri sera, la quarta puntata della serie 'Luce dei tuoi occhi' di Canale 5 ha vinto la prima serata con 3.178.000 telespettatori e il 16,75% di share, superando il film di Rai1, 'Appena un minuto', visto da 2.387.000 telespettatori pari all'11,33%. Terzo gradino del podio per 'Chi l'ha visto?' su Rai3 che ha registrato 2.055.000 telespettatori e il 10,52%.

A seguire gli altri programmi del prime time di ieri: su Rai2 prima puntata de 'Il Cacciatore 3' (963.000 telespettatori, share 4,7%); su Italia 1 'Honolulu' (825.000 telespettatori, share 4,46%); su La7 'Non è l'Arena' (757.000 telespettatori, share 4,61%); su Retequattro 'Zona Bianca' (653.000 telespettatori, share 4,02%); su Tv8 'X Factor' (610.000 telespettatori, share 3,1%); su Nove 'Accordi & Disaccordi' (294.000 telespettatori, share 1,3%).



Ascolti tv access prime time di mercoledì 20 ottobre

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 4.687.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.739.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.153.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.405.000 spettatori (6.2%).

Un Posto al Sole ha appassionato 1.783.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.009.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 907.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.667.000 spettatori (7%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 420.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove una replica Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 401.000 spettatori con l’1.7%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 445.000 spettatori con l’1.9%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata con 7.779.000 telespettatori e il 33,30%. Ai canali Mediaset sono andate invece le 24 ore, con il 34,17% e 3.182.000 telespettatori, e la seconda serata con 3.884.000 telespettatori e il 37,38% di share.