Ascolti tv, “Non dirlo al mio capo” batte “Rosy Abate”

ASCOLTI TV, VINCE 'NON DIRLO AL MIO CAPO' IN REPLICA SU RAI1

Non Dirlo al mio Capo' vince anche in replica. La fiction trasmessa da Rai1 è stato il programma più visto della prima serata con 2.552.000 spettatori e il 14.2% di share e ha quasi doppiato un'altra replica, quella di 'Rosy Abate - La serie', trasmessa da Canale 5 e vista da 1.266.000 spettatori con il 7.9% di share. Terzo piazzamento su Italia 1 per 'Tower Heist - Colpo ad alto Livello' con 1.064.000 spettatori e il 6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'La Spia Russa' su Rai3 (985.000 spettatori, share 5.3%), 'Fbi' su Rai2 (737.000 spettatori, share 4.3%), 'Freedom - Oltre il Confine' su Rete4 (674.000 spettatori, share 4%), 'Gomorra - La Serie' su Tv8 (487.000 spettatori, share 2.7%), 'Atlantide - La Conquista della luna' su La7 (363.000 spettatori, share 2.6%), 'Cambio Moglie' sul nove (327.000 spettatori, share 1.7%).

ASCOLTI TV, NEL PRIME TIME VINCE TECHETECHETE'

In access prime time 'Techetechetè' su Rai1 ha ottenuto 3.166.000 spettatori con il 17.5% di share, battendo 'Paperissima Sprint' che su Canale 5 ha registrato 2.492.000 spettatori e il 13.9% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'Reazione a Catena' che ha totalizzato 2.998.000 spettatori e il 21.7% di share ed ha battuto 'Avanti un Altro!' che su Canale 5 ha ottenuto 1.856.000 spettatori con il 13.7% di share. Ma nella stessa fascia ottiene un risultato eccezionale Tv8 che con il GP di Formula 1 di Stiria ha totalizzato 962.000 spettatori e l'8% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso in prima serata e nelle 24 ore mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.