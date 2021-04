Ascolti tv e non solo: Amici trionfa a marzo e batte persino Sanremo 2021

Ascolti tv e non solo: Amici di Maria De Filippi trionfa a marzo e batte persino Sanremo 2021

Maria De Fillippi è la regina a marzo sui social con il suo Amici (prendendo il testimone dal Grande Fratello Vip 5 re di febbraio). Battuto persino il Festival di Sanremo 2021 che ha decretato la vittoria dei Maneskin e ha avuto in Amadeus, Fiorello e Zlatan Ibrahimovic un tris di grandi protagonisti. Eppure neanche loro sono riusciti a sconfiggere il programma Mediaset. E' quanto emerge dalla classifica dei programmi tv realizzata in esclusiva da Sensemakers per Primaonline.it sulla base delle rilevazioni di Sharablee.

TOP PROGRAMMI TV SUI SOCIAL: Maria De Filippi davanti a Fabio Fazio e Amadeus

Il talent di Canale 5 ha generato 17,6 milioni di interazioni e 27,5 milioni di video views. Il Festival si gioca il secondo posto con Fabio Fazio. Se Sanremo vince la sfida con le video views (18,3 mln vs 10,9), Che tempo che Fa porta a casa la sfida sul terreno delle interazioni (8,9 mln vs 6,4).

TOP PROGRAMMI TV SUI SOCIAL, cresce Verissimo. Bene Uomini e Donne e il Gf Vip 5

Bene Verissimo: il programma del sabato di Silvia Toffanin è quarto assoluto nelle interazioni (3 milioni), davanti a Uomini e Donne (2,9 mln, ma con ben 13 milioni di Video Viwes: Maria De Filippi in questa classifica è dunque prima e seconda). Ottimo il trend del Grande Fratello Vip 5, che ha celebrato la finale il primo marzo (vincitore Tommaso Zorzi) e ha generato numeri importantissimi (interazioni a 2,8 mln, video a 7,4). In top 15 da segnalare poi Le Iene, L'Isola dei Famosi (partita subito bene a marzo e in questo mese di aprile sta entrando nel vivo), Masterchef, Striscia la Notizia, Italia's Got Talent (ascolti tv super su Tv8 e Sky), Propaganda, Chi l'ha visto, X Factor e la fiction Che Dio ci aiuti.