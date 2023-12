Ascolti tv, Nuclear Now flop. L'intervista di Marianna Aprile non basta

Ascolti TV ieri 6 dicembre 2023: Nuclear Now su La7 è stato visto da appena 685.000 spettatori per il 3.9% di share

Il tema del nucleare è tornato di grande attualità anche in Italia anche grazie alla posizione sul tema di Matteo Salvini. Per alcuni l'atomo, piuttosto che le rinnovabili, è l'unica vera alternativa per un futuro più sostenibile. Questa è la tesi portata avanti dal regista premio Oscar Oliver Stone nel suo ultimo film Nuclear Now, andato in onda ieri in prima serata su La7. Il documentario è stato anticipato da un'intervista di Marianna Aprile al regista.

Nuclear Now è stato presentato al Torino Film Festival qualche giorno fa ed è ispirato al libro A Bright Future: How Some Countries Have Solved Climate Change and the Rest Can Follow dello scienziato americano Joshua S. Goldstein.

Nel film Oliver Stone, che fa anche da narratore, afferma che le grandi multinazionali del petrolio hanno avviato negli anni una campagna di terrore nei confronti del nucleare per renderlo meno attraente agli occhi del grande pubblico. Questa fonte di energia, però, sarebbe l'unica in grado di sostenere in futuro l'umanità dato che le rinnovabili non garantiscono la stessa resa in termini energetici.

La scelta di La7 non ha pagato in termini di ascolti tv. Nuclear Now infatti è stato visto da appena 685.000 spettatori per il 3.9% di share. Il film è stato infatti battuto anche dalla terza puntata di Noi Siamo Leggenda su Rai2 con 717.000 spettatori per il 4.4% di share.