Ascolti tv, Nuzzi boom su Rete 4: mette ko Le Iene, Maurizio Crozza e Zoro

Ascolti tv, Serena Rossi batte Paolo Bonolis (in replica)

La Canzone Segreta di Serena Rossi parte bene su Rai1 negli ascolti tv di venerdì 12 marzo 2021 e vince il prime time con 4.168.000 spettatori pari al 19.3% di share. Battuto Paolo Bonolis, ma era in replica: Canale 5 con Ciao Darwin – A Grande Richiesta conquista 2.594.000 spettatori con il 13.4% di share. Su Rai2 The Good Doctor 4 viene visto da 1.380.000 spettatori pari al 5% di share mentre The Resident 2 fa 905.000 spettatori (4.2%).

Ascolti tv, Gianluigi Nuzzi mette ko Le Iene, Crozza e Zoro

Quarto Grado boom: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero portano su Rete 4 1.549.000 spettatori con il 7.8% di share. Battuta persino Italia 1 con Le Iene Show, con Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei alla conduzione, che vengono 1.335.000 spettatori (7.2%). E pure Maurizio Crozza: sul Nove Fratelli di Crozza piace a 1.346.000 spettatori (5.1%). Su La7 Propaganda Live di Zoro ottiene 1.086.000 spettatori con uno share del 5.8%.

Ascolti tv, Titolo V al 2,2% su Rai3

Lontana Rai3: Titolo V con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione convince 480.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su TV8 Venom segna l’1.8% con 463.000 spettatori.

Ascolti tv, Lilli Gruber sfiora l'8,3%

In access prime time bene Lilli Gruber che si avvicina all'8,5% con Otto e Mezzo che ha interessato su La7 2.252.000 spettatori (8.3%). Stasera Italia di Barbara Palombelli porta su Rete 4 1.241.000 telespettatori (4.7%) nella prima parte e 1.277.000 (4.6%) nella seconda.

Ascolti tv, Tg3 sfiora i 3 milioni

Tra i telegiorni alle 20 vince il Tg1 di Giuseppe Carboni con 6.277.000 (25.2%) davanti al Tg di Clemente Mimun con 5.206.000 (20.6%). Enrico Mentana si ferma sotto al milione con il Tg La7: 1.444.000 (5.7%). Il Tg2 di Gennaro Sangiuliano cattura l'attenzione di 1.798.000 (6.8%) ale 20,30. Tg3 viaggia forte alle 19: 2.955.000 (15%)