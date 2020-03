Ascolti Tv: Parte bene Capotondi con Bella da morire, Fazio distacca Giletti

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 15 marzo 2020, in prima serata, vedono un buon successo della fiction con Cristiana Capotondi, Bella da morire, che su Rai1 conquista 5.584.000 spettatori con il 20.43% di share. Su Canale 5 Barbara D'Urso con Live – Non è la D’Urso si piazza al secondo posto dei più visti con 3.058.000 spettatori e il 14.36% di share. Terzo gradino del podio a Fabio Fazio che, su Rai2 con Che Tempo che Fa intrattiene 2.895.000 spettatori (9.88%) mentre con Che Tempo che Fa – Il Tavolo totalizza 2.291.000 spettatori (9.91%). Su Italia 1 il film Rampage – Furia Animale ha radunato davanti al video 2.332.000 spettatori con l’8.24% di share, mentre su Rai3 la pellicola Parigi a Tutti i Costi si è fermata a soli 837.000 spettatori (2.89%). Su Rete4 altro film, L’Amore all’Improvviso – Larry Crowne, che si arresta a 745.000 spettatori con il 2.70% di share. Su La7 Massimo Giletti con Non è l’Arena ottiene 1.944.000 spettatori con il 6.36% di share nella Prima Pagina e 1.505.000 spettatori con il 7.19% nel corso del programma.