Domenica In/ Patty Pravo, Massimo Ranieri e Giusy Ferreri dalla Venier

In studio su Rai 1 anche Giusy Ferreri, Highsnob & Hu, Aka7even, Gustavo Thoeni, Jerry Calà, Francesco Moser e Ornella Muti

La ventitreesima puntata di Domenica In, in onda domenica 20 febbraio su Rai 1, si preannuncia ricca di ospiti e di temi da affrontare in studio. Nel salotto pomeridiano di Rai 1, Mara Venier apre le danze con lo spazio “Tutti pazzi per Sanremo” che sta riscuotendo un grande successo ed è un appuntamento imperdibile sia per il pubblico in studio che per i tanti spettatori da casa. A giungere negli studi romani sono alcuni fra gli artisti in gara nell’ultimo Festival di Sanremo targato Amadeus.

Ad essere intervistati da zia Mara saranno Massimo Ranieri, Giusy Ferreri, Highsnob & Hu, Aka7even. In periodo di olimpiadi invernali non si poteva non parlare di sport. Ed ecco ospite il grande campione di sci Gustavo Thoeni con il coro degli alpini e tre sorprese: Jerry Calà, Francesco Moser e Ornella Muti. Inoltre, è previsto anche un collegamento a sorpresa con i famigliari. Sono passati 25 anni, invece, da quando Patty Pravo partecipò in gara al Festival di Sanremo con il brano “E dimmi che non vuoi morire”.

Era il 1997 e la “ragazza del Piper” portava al concorso canoro una canzone scritta da Vasco Rossi con la musica di Gaetano Curreri. In studio, quindi, Patty Pravo e Pino Strabioli racconteranno, con aneddoti e ricordi, quell’edizione. Ospite di questo spazio anche Morgan che festeggerà la cantante eseguendo al pianoforte “Pensiero stupendo” e “Non ti bastavo più”.

Il momento cinema, invece, porta in studio da Mara Venier Dario Argento con la figlia Asia per parlare anche del loro film “Occhiali neri”. Appuntamento quindi domenica 20 febbraio, dalle ore 14, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1 diretto da Monica Maggioni.