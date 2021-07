Ascolti tv, Piero Angela batte ancora tutti con Superquark

Ascolti tv, Piero Angela appassiona quasi 2 milioni di spettatori. La Divina del nuoto incassa il 42,4% di share

Si aggiudica il gradino più alto del podio degli ascolti tv della serata di mercoledì 28 luglio 2021 il programma scientifico su Rai1 Superquark condotto dal 93enne Piero Angela, che tiene incollati allo schermo ben 1.920.000 spettatori pari al 12.1%. Al secondo posto su Canale 5 la replica di All Together Now che appassiona 443.000 spettatori pari al 9.7% di share. Solo terzo su Rai2 Il Circolo degli Anelli che interessa 1.002.000 spettatori pari al 6.4% di share.

Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.223.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 la prima tv del film Benvenuti a Casa Mia ha raccolto davanti al video 1.103.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 845.000 spettatori con il 6% di share.

Ascolti tv, access prime time di mercoledì 28 luglio

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.040.000 spettatori con il 16.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.395.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.133.000 spettatori con il 6.3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 871.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 Caro Marziano raccoglie 1.256.000 spettatori con il 7.3%. Un Posto al Sole raccoglie 1.452.000 spettatori con l’8.1%. Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 920.000 individui all’ascolto (5.3%), nella prima parte, e 1.025.000 spettatori (5.7%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 956.000 spettatori (5.3%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 377.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 340.000 spettatori con l’1.9%.