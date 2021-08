Ascolti tv, Piero Angela batte ancora tutti con Superquark. Gentili al 5,1%

Ascolti tv, vince la prima serata il programma scientifico di Rai1, poi Quasi Amici e gli Europei di pallavolo

Super Quark su Rai1 si è aggiudicato la prima serata di ieri con 2.032.000 telespettatori e il 12,84% di share, superando di un soffio 'Quasi amici' di Canale 5, visto da 2.021.000 telespettatori pari al 12,28%. Terzo posto per Rai2 che con gli Europei di Pallavolo femminile Croazia-Italia ha ottenuto 1.659.000 telespettatori e il 9,11% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 con 'Chicago Fire', visto da 1.321.000 telespettatori pari al 7,11% e a seguire 'Chicago PD' che ne ha registrati 1.346.000 con l’8,03%. Rai3 con 'Famiglia allargata' ha ottenuto 1.198.000 telespettatori e il 6,89%, mentre su Retequattro 'Zona Bianca' ha interessato 706.000 telespettatori con il 5,09% di share. Su La7 'Hunting Hitler – Caccia a Hitler' ha conquistato 372.000 telespettatori e il 2,89% e Nove con 'Il segno della libellula – Dragonfly' ne ha interessati 392.000 con il 2,38%. 'X Factor' su Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con 314.000 telespettatori e il 2% di share.

Ascolti tv access prime time, Veronica Gentili con Stasera Italia News al 5,1%

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 3.589.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.316.000 spettatori con uno share del 12.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 895.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 una replica di Via dei Matti N 0 raccoglie 717.000 spettatori (4.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.251.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 900.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 917.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 930.000 spettatori (5%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 499.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 318.000 spettatori con l’1.8%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 6.951.000 telespettatori e il 38,13% di share, e l'intera giornata con 2.776.000 e il 35,69%. I canali Mediaset invece hanno vinto la sfida della seconda serata con 2.792.000 telespettatori e il 34,2% di share.