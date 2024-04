Ascolti tv, più crime per tutti. Anche Caterina Balivo lo mette nel menù

Il genere crime è sempre più un must in tv: delitti, scomparse, omicidi appassionano il pubblico di tutte le età.

E i numeri lo premiano. Il prime time vede “Quarto grado” di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al venerdì sera quasi sempre sul podio, senza dimenticare “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli (che ha fatto la storia di Rai3). Meglio ancora il daytime: “Ore 14” con Milo Infante macina quotidianamente numeri da record che fanno volare in altissima quota Rai2 nella sua fascia, passando per “La vita in diretta” di Alberto Matano (piuttostoché “Pomeriggio Cinque” con Myrta Merlino).

I programmi non mancano e segnano successi sul terreno dell'Auditel.

E anche Caterina Balivo, mette un po' di pepe inserendolo tra gli ingredienti della sua ricetta con 'Aspettando la volta buona' che mette in rampa di lancio le due ore di interviste, faccia a faccia con ospiti vip e svago di La Volta Buona. Ad esempio nella puntata di giovedì 11 dicembre la trasmissione è andata sulle tracce del Mostro di Firenza, mistero mai risolto, raccontando una nuova pista.

Il programma su Rai1 ha preso l'eredità di Oggi è un altro giorno condotto per 3 anni da Serena Bortone e, stando alle indiscrezioni circolate in queste ultime settimane, dovrebbe essere confermato anche per la prossima stagione tv sempre con Caterina Balivo in conduzione.