Ascolti tv prima serata, Report in replica batte Controcorrente

Ascolti tv ieri sera prime time

'Big Wedding', il film tgrasmesso da Rai1, si è aggiudicato gli ASCOLTI della prima serata di ieri con 2.524.000 telespettatori e il 14,7% di share. Su Canale 5 'Imparare ad amarti' ha registrato 2.006.000 telespettatori e il 12,2%. Terzo classificato 'Report' in replica su Rai3 che ha ottenuto 1.160.000 telespettatori e uno share del 7%.

Su Rai2 il doppio appuntamento con 'Hawaii Five-0' ha interessato 1.091.000 telespettatori con il 5,94% di share nel primo episodio, e 1.050.000 con il 6,47% nel secondo, e a seguire 'N.C.I.S. New Orleans' con 828.000 telespettatori e il 6,73%. Su Italia 1 'Freedom - Oltre il confine' ha totalizzato 717.000 telespettatori e il 5,5%, mentre su Retequattro 'Controcorrente' è stato seguito da 596.000 telespettatori pari al 3,99% di share. Su La7 'The Interpreter' ha ottenuto 472.000 telespettatori e il 3,11%, mentre Nove con 'Ma tu di che segno sei?' ha interessato 285.000 telespettatori con l'1,8% e su Tv8 'Karate Kid II - La storia continua' ne ha conquistati 282.000 con l'1,78%.

Ascolti tv access prime time e preserale di lunedì 23 agosto

Techetechetè' di Rai1 immancabilmente ha conquistato gli ASCOLTI dell'access prime time con 3.561.000 telespettatori e il 18,89% di share, mentre 'Paperissima Sprint' di Canale 5 ne ha totalizzati 2.502.000 con il 13,2%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 846.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 870.000 spettatori con il 4.7%. Su Rai3 Via dei Matti N 0 raccoglie 801.000 spettatori (4.5%). Il ritorno di Un Posto al Sole segna 1.109.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Stasera Italia News ha radunato 924.000 individui all’ascolto (5%), nella prima parte, e 918.000 spettatori (4.9%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 892.000 spettatori (4.7%). Su Tv8 la replica di 4 Hotel ha divertito 484.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 321.000 spettatori con l’1.7%.

Il preserale se l'è aggiudicato 'Reazione a catena' di Rai1 con 3.681.000 telespettatori e il 26,63% di share. La replica di 'Conto alla rovescia' su Canale 5 è stata vista invece da 1.511.000 telespettatori pari all'11,4% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata e l'intera giornata, rispettivamente con 6.688.000 telespettatori e il 36,72% e 2.800.000 e il 35,68% di share. Ai canali Mediaset è andata la seconda serata con 2.545.000 telespettatori e il 31,96% di share.