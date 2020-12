Ascolti tv, Proietti affonda la fiction di Canale 5. Gruber doppia la Palombelli

Ascolti tv, Proietti affonda la fiction di Canale 5

Rai1 vince con l'omaggio a Proietti: Gigi, che Spettacolo vince il prime time di mercoledì 2 dicembre 2020 con 3.263.000 spettatori pari al 14.1% di share. Battuta Canale 5: la seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 si ferma a 2.053.000 spettatori con uno share del 9.4% (sette giorni fa All Together Now con Michelle Hunziker e J-Ax era piaciuto al 14,94% con 3,150 milioni).

Ascolti tv, Chi l'ha visto? sul podio. Bene Italia 1 con Tarzan

Il podio degli ascolti tv è del solito Chi l'ha visto? che lancia Rai 3 a 2.008.000 spettatori con il 9% (in crescita su stte giorni fa, 8,60% e 1,962 milioni). Italia 1 si prende la medaglia di legno: The Legend of Tarzan piace a 1.962.000 spettatori (7.9%). In top-5 Rete4 con Speciale Stasera Italia che convince 1.126.000 spettatori (5%).

Ascolti tv, Atlantide sfiora il 5%

Tra gli altri programmi tv della serata, Rai2 con L’Alligatore (1.000.000 spettatori, 4.2%), precede La7 e Atlantide (833.000 spettatori con il 4.9%). Chiudono la graduatoria Tv8 con X Factor 14 che fa 540.000 spettatori (2.6%) e il Nove con Speciale Accordi & Disaccordi seguito da 482.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti tv, Gruber doppia Barbara Palombelli

In access prime time La Gruber doppia la Palombelli. Su Rete4 Stasera Italia viene visto da 1.266.000 (4.7%) nella prima parte e scende a 1.094.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo piace a 2.067.000 spettatori (7.4%).

Ascolti tv, testa a testa Bruno Vespa-Maurizio Costanzo

In seconda serata si assiste a un bel confronto tra Bruno Vespa e Maurizio Costanzo. Su Rai1 Porta a Porta raccoglie 843.000 spettatori con uno share del 10%. Su Canale5 Maurizio Costanzo Show viene visto da 769.000 spettatori pari al 10.5%.

Ascolti tv, Tg5 – Prima Pagina batte Unomattina – Prima Pagina

Da segnalare nel daytime mattina la vittoria di Tg5 – Prima Pagina (608.000 spettatori con il 16.5%) sui rivali di Rai1 con Unomattina – Prima Pagina (565.000 spettatori, 12.1%).

Ascolti tv, Amici 20 si ferma al 3,2%. Tg3 sfiora i 3 milioni

Nel preserale vince L’eredità su Rai1 con 5.651.000 spettatori e il 24.8% su Caduta che porta a Canale5 3.923.000 spettatori con il 17.5%. Nella stessa fascia Amici 20 su Italia 1 si ferma a 674.000 spettatori (3.2%). Tra i Tg, da segnalare il Tg3 della 19.00 che sfiora i 3 milioni di spettatori (2.939.000, 13.9%) e conquista il terzo posto dietro alle corazzate delle 20: Tg1 (6.499.000, 25.1%) e TG5 (5.283.000, 20.2%)