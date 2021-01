Ascolti tv: Quarto Grado doppia Titolo V, Otto e mezzo batte Stasera Italia

Lilli Gruber ancora regina dei talk e con Otto e mezzo arriva all'8,1% di share, battendo così di nuovo Barbara Palombelli che con Stasera Italia arriva al 5,5%. Ma leader dell'approfondimento in prima serata si confermano Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi con Quarto Grado, che arrivano al 5,9% di share, più che doppiando Titolo V di Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti che su Rai3 invece si è fermato al 2,3%.

Ascolti tv prima serata di venerdì 29 gennaio

Nella serata di ieri, venerdì 29 gennaio 2021, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21.37 alle 24.11, ha conquistato 3.615.000 spettatori pari al 16.2% di share (qui i dati del debutto della prima edizione). Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.51 alle 25.20, ha raccolto davanti al video 3.232.000 spettatori pari al 18.2% di share (Grande Fratello Vip Night 1.464.000 – 27% e Grande Fratello Vip Live 744.000 – 15.4%). Su Rai2 Quando le mani si sfiorano ha interessato 1.753.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.104.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 540.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.205.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.229.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su TV8 Creed – Nato per combattere ha segnato l’1.7% con 398.000 spettatori mentre sul Nove I migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 568.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv di ieri in access prime time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.968.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.413.000 spettatori con uno share del 16.1%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 3.9% con 1.063.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.292.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha appassionato 1.645.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.494.000 individui all’ascolto (5.5%) nella prima parte e 1.399.000 (5.1%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.229.000 spettatori (8.1%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 611.000 spettatori con il 2.2% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 491.000 spettatori con l’1.8%.