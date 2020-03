Ascolti Tv: Rai1 trionfa con Don Matteo, Del Debbio supera Formigli, bene Rai2

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 12 febbraio 2020, in prima serata, vedono su Rai1 la fiction Don Matteo 12 con Terence Hill e Nino Frassica conquistare 6.682.000 spettatori (25.2%), mentre su Canale 5 il film Non si Ruba a casa dei Ladri con Vincenzo Salemme si ferma a 2.813.000 spettatori (10.6%). Su Rai2 il film con Bruce Willis Il Giustiziere della Notte – Death Wish dà brividi a 2.039.000 spettatori (7.2%), superando su Italia 1 un altro film, Alice attraverso lo specchio, e i suoi 1.665.000 spettatori (6.1%).

Su Rai3 la prosa con Mariangela Melato e Massimo Ranieri, Filumena Marturano, ha intrattenuto 784.000 spettatori (2.7%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio ha radunato 1.630.000 spettatori con il 7.6% di share, superando Corrado Formigli su La7 con PiazzaPulita e i suoi 1.491.000 spettatori (6.8%). Su TV8 la partita di calcio di Europa League Wolfsburg-Shakhtar Donetsk si è fermata a 456.000 spettatori (1.5%) mentre sul Nove Bestie di Satana ha totalizzato 287.000 spettatori (1.1%).