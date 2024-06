Reazione a Catena, exploit di Insegno? Candela smentisce i media di Destra

Ascolti tv 10 giugno 2024: Reazione a Catena chiude con 2.9 milioni di spettatori per il 21,58% di share

La scorsa settimana Pino Insegno ha iniziato la sua nuova avventura alla conduzione di Reazione a Catena ma è nato un dibattito su quali siano gli effettivi risultati ottenuti dal conduttore in termini di ascolti tv. E' noto che Insegno abbia uno stretto rapporto con la premier Giorgia Meloni e secondo quanto afferma Carlo Candela, giornalista di Dagospia, il presunto botto di Reazione a Catena annunciato dai giornali di destra in realtà non è mai avvenuto, almeno al momento.

"Per i bilanci serve tempo, - scrive Candela su X - i giornali di destra parlano di un presunto exploit di Insegno a #reazioneacatena. Non è così. La 1° settimana segna un calo importante (trattandosi di un format blindato) tra i 2/3 punti di share. Con Canale 5 in replica (lo scorso anno Scotti inedito)". Detto questo, ieri Reazione a Catena è arrivato a 2.935.000 spettatori pari al 21.58% di share.