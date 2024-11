Ascolti tv record e non solo: De Martino prepara altre 2-3 show (e uno non è sulla Rai) oltre ad Affari Tuoi

Ascolti tv, Stefano De Martino re mida Auditel con Affari Tuoi su Rai1

Affari Tuoi domina la stagione autunnale degli ascolti in access prime time (l'ultima puntata ha avuto una nuova fiammata Auditel), ma Stefano De Martino, il re mida dello share televisivo non si ferma ai pacchi e prepara altri spettacoli tra piccolo schermo (ovviamente sulla Rai) e non solo.

Stefano De Martino torna con Meglio Stasera a teatro. Le date

Partiamo dal teatro, che a fine anno vedrà Stefano De Martino tornare sul palco con 'Meglio Stasera', un "quasi one man show" come ama definirlo: il presentatore tv infatti balla, canta e intrattiene. Le date? Già sicure 26, 27, 28 e 29 dicembre al Teatro Politeama di Napoli e del 7-8 febbraio 2025 al Teatro Brancaccio di Roma (i biglietti sono già in vendita su Ticketone). Altre in città probabilmente verranno aggiunte e Milano dovrebbe essere in pole position.

Rai, Stefano De Martino a Sanremo con Carlo Conti?

Nel frattempo per il presentatore di Affari Tuoi si continua a vociferare di un possibile coinvolgimento nel Festival di Sanremo 2025 di Carlo Conti (che lunedì sera al Tg1 annuncerà i cantanti big in gara). Rumors, vedremo se verranno confermati o meno.

Rai, Stefano De Martino a 'Stasera tutto è possibile' 2025

La certezza è che il pubblico Rai rivedrà Stefano De Martino a 'Stasera tutto è possibile' nel 2025. Quando e dove? Da tempo si parla di un possibile trasloco sulla prima rete di viale Mazzini. Ma non è detto. "Qualcuno - a quanto apprende l'Adnkronos - vocifera di ipotesi di un trasferimento su Rai1 dello show, sulla scia del successo ottenuto dal conduttore ad 'Affari Tuoi', ma lo stesso De Martino sarebbe invece intenzionato a riproporlo su Rai2, lì dove il programma è nato e si è affermato".