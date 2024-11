Ascolti tv 'reload' Usa 2024, così Mentana in Maratona ha messo ko Vespa e Berlinguer nella notte di Donald Trump

Ascolti tv, Mentana in Maratona vince in volata su Porta a Porta di Bruno Vespa. La7 vs Rai1 i trend Auditel

Usa 2024 e la vittoria di Donald Trump sono ormai andati in archivio. Prima di guardare avanti facciamo un veloce reload sugli ascolti tv nella notte di mercoledì 6 novembre 2024 probabilmente una delle più 'popolate' e certamente la più attesa e seguita del piccolo schermo.

A vincere in sovrapposizione - dall'1:57 alle 5:51 - alla fine è stata la Maratona di La7 condotta da Enrico Mentana: la rete tv di Urbano Cairo è schizzata all'11,7% di share e 164mila spettatori.

Un successo in volata su Rai1 con lo Speciale Porta a Porta di Bruno Vespa che ha combattuto sino all'ultimo metro, conquistando l'11,5% di share a quota 162mila.

Rete4 con Bianca Berlinguer e il suo E' sempre Cartabianca in edizione speciale ha ottenuto il 6,8% con 95mila spettatori. Mentre Rai3 e la sua diretta per Usa 2024 ha comunque sfiorato il 3% (2,9 per la precisione) tenendo incollate davanti alla tv 41mila persone.

Ascolti tv, Sky TG24 si impenna con America 2024 – Harris vs Trump

Un trend legato alle reti all news. Nel corso della sua maratona elettorale ‘America 2024 – Harris vs Trump’, in onda dalle 23.00 del 5 novembre alle 20.00 del 6 novembre, Sky TG24 ha ottenuto il 2% di share. RaiNews ha fatto l'1,03% e Tgcom lo 0,88%. La rete diretta da Giuseppe De Bellis ha raggiunto un picco del 4,63% nella fascia 8.00 – 8.30 del 6 novembre (RaiNews 2,08%, Tgcom 1,91%).