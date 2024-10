Ascolti tv, Tú Sí Que Vales batte (di misura) Ballando con le Stelle

Ascolti tv sabato 19 ottobre: su Rai2 F.B.I è stata la scelta di 753.000 spettatori pari al 3.9% di share



Vittoria di Tú Sí Que Vales contro Ballando con le Stelle nella sfida degli ascolti tv del sabato sera.

Su Rai1 la quarta puntata di Ballando con le Stelle ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 20.7% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:43 alle 21:09 ma solamente 3.279.000 spettatori pari al 22.8% dalle 21:14 alle 1:24. Su Canale 5, invece, la quinta puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti alla tv 3.652.000 spettatori con uno share del 24% dalle 21:18 alle 00:58 (Buonanotte di 12 minuti a 1.456.000 e il 22%). Su Rai2 F.B.I è la scelta di 753.000 spettatori pari al 3.9% e F.B.I. International 635.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 L’era glaciale 2 – Il disgelo ha radunato 886.000 spettatori (4.7%).



Su Rai3 - come si legge sul sito internet www.davidemaggio.it - la prima puntata de La Confessione raggiunge 472.000 spettatori e il 2.5%. Su Rete4 Pari e dispari totalizza un a.m. di 450.000 spettatori (2.6%). Su La7 In Altre Parole conquista 889.000 spettatori con il 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 212.000 spettatori (1.1%) nel primo episodio e 225.000 spettatori (1.4%) nel secondo episodio. Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 318.000 spettatori con l’1.9%. Sul 20 Delitti inquietanti è seguito da 320.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Nick – Off Duty è scelto da 230.000 spettatori (1.3%). Su Iris Witness – Il testimone interessa 288.000 spettatori pari all’1.6%. Su RaiPremium Don Matteo 14 è visto da 251.000 spettatori e l’1.4%.

Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 2.899.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai2 TG2 Post interessa 532.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.241.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Riserva Indiana è seguito da 471.000 spettatori con il 2.5%. Su Rete4 4 di Sera Weekend ha radunato 800.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 775.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Sul Nove Chissà chi è ottiene un a.m. di 466.000 spettatori (2.4%).



