Ascolti tv: Carlo Conti, De Martino e Matano volano. Amadeus cala. Mentre i Fratelli di Crozza...

Ascolti tv, Carlo Conti vince con Tale e quale show su Rai1

Carlo Conti vince la prima serata di venerdì 18 ottobre 2024 con 'Tale e quale show' sul fronte ascolti tv: Rai 1 è leader con 3.314.000 spettatori e il 20,9% di share. Al secondo posto Canale 5 con 'Storia di una famiglia perbene 2' con 2.298.000 spettatori e il 13,8% di share.

Ascolti tv: Fratelli di Crozza, Quarto Grado e Propaganda Live? I numeri Auditel

Molto bene il Nove con 'Fratelli di Crozza' che diverte 1.146.000 spettatori e il 6,2% di share e gli approfondimenti di cronaca firmati da Rete 4 con 'Quarto Grado' di Gianluigi Nuzzi che vengono visti da 1.144.000 spettatori (8% share). 'Propaganda Live' su La7? E' stato scelto da 984.000 spettatori (7.2% share).

Tra gli altri ascolti tv della prima serata. 'San Andreas' su Italia 1 è stato visto da 898.000 spettatori (5,4% share). Seguono: Rai 2 con 'N.C.I.S' (814.000 spettatori, 4,1% share) e 'N.C.I.S. Hawaii' (592.000 spettatori, 3,7% share); Tv8 con 'Pechino Express - La Rotta del Dragone' (451.000 spettatori, 2,8% share) e Rai 3 con 'FarWest' (483.000 spettatori, 2,9% share).

Ascolti tv access prime time, Amadeus sul Nove cala

In access prime time 'Affari Tuoi' di Stefano De Martino su Rai 1 stravince come sempre: 5.327.000 spettatori (26% share). Canale 5 con 'Striscia la Notizia' cresce rispetto al giorno sullo share (13.3% contro 12,9)e resta sostanzialmente stabile sul pubblico (2.732.000 spettatori contro i 2.748.000 del giorno prima). Sul Nove Chissà chi è di Amadeus non cambia passo e viene visto da 574.000 spettatori con il 2.8% (in leggero calo sui 594.000 spettatori e 2.8% di giovedì).

Tra i talk show in access prime time, Rete4 con Paolo Del Debbio 4 di Sera ha raggiunto 956.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 930.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber vince con 1.731.000 spettatori (8.4%).

Ascolti tv, Matano super con la Vita In Diretta su Rai1

Da segnalare nel pomeriggio di Rai1 il super trend di ascolto de “Vita In Diretta”: il programma di Alberto Matano ottiene 21.6% di share a 2.086 milioni spettatori (con picco del 23.2%): una crescita superiore di oltre 2 punti di share rispetto allo stesso giorno di un anno fa (19.3% il 18/10/23).

Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino su Canale 5 viene scelto da 1.231.000 spettatori pari al 14.9% nella prima parte e 1.223.000 spettatori pari al 12.9% nella seconda parte (I Saluti a 1.184.000 e l’11%).