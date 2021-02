Ascolti tv: C’è Posta per Te vince. Prima Festival debutta con 16,2%

"C'è Posta per te" di Maria De Filippi si aggiudica la prima serata tv di ieri, sabato 27 febbraio, con 6 milioni 169 mila spettatori ed uno share del 28.8%. Su Rai 1 Ottilie Von Faber-Castell - Una donna coraggiosa ha raccolto 2 milioni 756 mila spettatori pari al 12.5%. Sempre in prima serata, su Rai2 andavano in onda una serie di telefilm: il primo, F.B.I, ha avuto 1 milione 422 mila spettatori (5.3%), seguito da Blue Bloods con 1 milione 373 mila spettatori (5.3%) e poi da Instinct con 956 mila (4.1%). Su Rai3 Indovina chi viene a cena e' stato visto da 1 milione 64 mila spettatori (4.7%). Su Italia 1 Sing ha avuto 1 milione 323 mila spettatori (5.3%). Su Rete4 per Banana Joe, 1 milione 72.000 spettatori (4.4%). Su La7 Eden - Un Pianeta da Salvare ha raccolto 640 mila spettatori (2.8%)

Ieri sera ha anche debutto Prima Festival nell'access prime time su Rai 1, raccogliendo 4 milioni 134 mila con il 16.2%. Di seguito Soliti Ignoti - Il Ritorno ha avuto 4 milioni 787 mila con il 18.1% spettatori. Su Canale 5 Striscia la Notizia e' stato seguito da 4 milioni 720 mila spettatori con uno share del 18%.