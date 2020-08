Ascolti tv, ”Sei mai stata sulla Luna?” vince la prima serata contro Zelig

Ascolti tv Rai, 2.5 mln per film ‘Sei mai stata sulla Luna?’

Bene la commedia ‘Sei mai stata sulla Luna?’ su Rai 1 che registra 2 milioni 575mila spettatori con 15,3% di share; sulla seconda rete ‘Due donne e un segreto’ ottiene uno share del 5,1% con 912mila spettatori; 'In arte Mina' su Rai 3 totalizza 1 milione 131mila spettatori con l’6,4% di share. In seconda serata, bene su Rai1 per 'Destini incrociati' che registra 617mila spettatori (10,0% share); mentre su Rai3, ‘Narcotica’ ottiene 517mila spettatori e il 4,5% di share.

In day time sulla prima rete 'Uno mattina estate' tocca il 17,0% di share con 770mila spettatori, mentre 'La vita in diretta estate' totalizza 14,6% di share e 1 milione 236mila spettatori. Su Rai 2 ‘Chiamatemi Anna’ è seguito, nella prima parte, da 299mila spettatori (2,3% di share) e nella seconda parte, da 305mila spettatori (2,6% di share). In access prime time sulla prima rete ‘Techetechetè’ ottiene il 17,6% di share con 3 milioni 370mila spettatori (17,6% di share), mentre su Rai 3 'Un posto al sole' ottiene 1 milione 244mila spettatori (6,5% di share).

Nel preserale ‘Reazione a catena – L’intesa vincente’ totalizza 2 milioni 46mila con il 19,1% di share a seguire 'Reazione a catena' registra 3 milioni 236mila (23,3% di share). Sempre grande attenzione per tutta l'informazione Rai. Il Tg1 delle 20 totalizza 3 milioni 933mila e uno share del 23,1%. Il Tg2 delle 13 registra 1 milione 883mila spettatori e il 14,1%. Il Tg3 delle 19 è seguito da 1 milione 551mila spettatori (12,8%) saliti a 2 milioni 157mila (share 14,6%) per le edizioni locali a cura della TgR.

Ascolti tv Mediaset: 2 mln per la riproposizione di Zelig

La riproposizione di “Zelig” intrattiene 2.071.000 spettatori totali nella fascia di prime-time con l’11,98% di share attiva; sempre su Canale 5, “Paperissima Sprint” raggiunge 2.662.000 spettatori totali ed è il programma più visto dell’access prime time sul pubblico attivo con una share del 15,86%. In day-time, “Daydreamer” raccoglie 2.339.000 spettatori totali con il 22,62% di share commerciale. Su Italia 1, in day-time, “Sport Mediaset” interessa 1.111.000 spettatori totali con il 14,62% di share sul target 15-34 anni.

Su Retequattro, “Stasera Italia News” è il programma d’informazione più seguito dell’access prime-time con: nella prima parte, 880.000 spettatori totali e il 4,75% di share individui; nella seconda parte, 1.037.000 spettatori totali e il 5,41% di share individui. Su Iris, in prima serata, il film con Antonio Banderas e Lucy Liu “Ballistic” conquista 418.000 spettatori totali con il 2,32% di share individui. Su Cine34, in prime-time, la pellicola “Spaghetti a mezzanotte” appassiona 318.000 spettatori totali con il 2,30% di share sul target di riferimento.